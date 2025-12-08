Policía mató a tiros a un joven que lo denunció por atropellar a su primo | VIDEO

Un efectivo de la fuerza de seguridad mató a balazos a un familiar de un motociclista, a quien minutos antes había atropellado en la vía pública en Buenos Aires, Argentina.

Según la familia de la víctima, el policía escapó sin asistir a la víctima. Sin embargo, unas seis horas después decidió presentarse en la Comisaría de la zona donde ocurrió el choque.

Como llegó sin el vehículo involucrado, el personal de la dependencia le indicó que debía recuperarlo y regresar con el auto para que se realizaran los peritajes, advirtiéndole que, de no hacerlo, quedaría detenido.

El oficial volvió a la comisaría, sin embargo, ahí se encontró con vecinos y familiares de la víctima, quienes lo reconocieron. En ese momento se desató una fuerte confrontación.

En medio del tumulto, el policía intentó huir, pero fue perseguido por un joven, quien sería primo de la víctima, que llegó a patear su auto y a golpearlo. Fue entonces cuando el efectivo sacó su arma y efectuó dos disparos contra el chico que murió en el acto.

Luego de los disparos, el efectivo subió al Sandero y huyó otra vez. Desde el centro de monitoreo lo siguieron durante diez cuadras, hasta que lograron localizarlo.

Mientras tanto, el joven atropellado continúa bajo observación médica.

