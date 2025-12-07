Increíble pero real: Joven intenta denunciar abuso paterno y termina presa por extorsión

La detención de Dashia Rocío “N”, una estudiante de 19 años en Tlalnepantla, Estado de México, provocó una fuerte controversia y preocupación por posibles irregularidades procesales, ya que ocurrió semanas después de que la joven huyera de su casa tras un presunto intento de abuso por parte de su padre.

Dashia Rocío fue vinculada a proceso por el delito de extorsión y actualmente permanece internada en el penal de Barrientos.

La denuncia previa de violencia familiar

Según el periodista Ignacio Villaseñor, quien ha seguido de cerca el caso, Dashia huyó del domicilio de su padre el 2 de septiembre, tras el presunto intento de abuso.

El comunicador difundió capturas de pantalla que muestran al padre intentando persuadir a la joven para evitar una acusación formal con mensajes como: “¿Quieres que te rente un depa? Vamos a olvidar todo”. Este intento de "arreglo" y la oferta de rentarle un apartamento son citados como indicios de que el padre no negó los hechos de violencia.

Cabe destacar que el padre de Dashia había sido obligado meses atrás a reconocerla legalmente tras una prueba de ADN ordenada por un juez, después de 19 años de ausencia.

La versión oficial de la fiscalía: extorsión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la vinculación a proceso de Dashia Rocío por extorsión.

La versión oficial indica que la joven, junto con dos hombres, habría acudido a un negocio en la colonia San Rafael, Tlalnepantla, a finales de septiembre de 2025, presentándose como supuestos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exigiendo pagos mensuales a un comerciante.

La FGJEM asegura que la víctima de extorsión recibió un mensaje con instrucciones para depositar dinero en una cuenta bancaria que estaba a nombre de Dashia Rocío, lo que sirvió como prueba para solicitar la orden de aprehensión. Un juez dictaminó la prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Dudas sobre la detención y coincidencias

Villaseñor plantea serias dudas sobre la coincidencia de fechas y la forma en que se ejecutó la orden de aprehensión:

Temporalidad cuestionada: La presunta extorsión se habría cometido a finales de septiembre, semanas después de que Dashia huyera de la casa de su padre tras el abuso (2 de septiembre), lo que la versión familiar sugiere como un periodo demasiado corto para que se convirtiera en una criminal.

La cuenta bancaria: Se destaca que la cuenta utilizada para recibir el dinero de la supuesta extorsión es la misma cuenta personal donde Dashia recibía la manutención de su padre, lo que levanta la sospecha sobre quién más tenía acceso a ese número y la solvencia para depositar.

Captura brutal y citación familiar: La detención se realizó en la agencia Nissan de Lomas Verdes, donde el padre citó a Dashia con el pretexto de regalarle un vehículo (un Versa). Villaseñor sostiene que no hubo rastreo policial, sino una "cita familiar" para la captura. La detención fue calificada como "brutal" debido al despliegue de al menos diez agentes de la FGJEM contra una joven desarmada.

Actualmente, mientras la joven está en prisión preventiva por extorsión, la queja por el presunto abuso familiar que ella denunció sigue abierta ante la Comisión de Derechos Humanos.

Mira la programación en Red Uno Play