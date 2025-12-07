Padrastro agredió a una niña de 7 años y le desfiguró el rostro; vecinos intervinieron y lo detuvieron

Un nuevo y horrendo caso de violencia intrafamiliar sacude a Argentina, luego de que una niña de 7 años fuera víctima de una brutal golpiza por parte de su padrastro en la localidad de Gerli, provincia de Buenos Aires.

La gravedad de las heridas, que incluyeron la desfiguración de su rostro y múltiples hematomas, provocó la indignación del vecindario, cuya rápida intervención fue clave para la detención del atacante, reporta Infobae.

Axel Damián Rivero en el hospital donde se encuentra detenido

Golpes y lesiones graves dentro del hogar

El violento episodio ocurrió en una vivienda de la calle Gibraltar al 2200. Según la información policial, la menor había quedado al cuidado del acusado, identificado como Axel Damián Rivero, de 37 años.

La madre de la niña (44 años) regresó al domicilio y encontró a su hija en un estado espantoso: con el rostro irreconocible a causa de los golpes, mordidas en los brazos, cortes en los labios y múltiples hematomas en el cuerpo. Al intentar defenderla, la mujer también fue agredida por Rivero.

La niña de 7 años víctima de la salvaje agresión. Foto: Infobae.

La determinante intervención de los vecinos

Tras lograr salir de la casa y alertados por los gritos, los vecinos del barrio intervinieron. Cuando Rivero intentó escapar por la calle, los residentes lo persiguieron, lo interceptaron y lo retuvieron a golpes hasta la llegada de la Policía Bonaerense y una ambulancia.

El agresor fue trasladado al Hospital Presidente Perón bajo custodia policial, donde permanece detenido. La niña y su madre también fueron derivadas al mismo centro de salud para recibir atención inmediata.

Rivero será indagado en las próximas horas, en el marco de una causa caratulada inicialmente como lesiones leves agravadas por el vínculo. La instrucción judicial continuará con la toma de declaraciones a la madre de la menor y a los vecinos que participaron en la detención, sin descartar futuras ampliaciones de la calificación legal.

