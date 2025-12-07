TEMAS DE HOY:
“Mi hermano quedó destrozado”: Familia de motociclista arrollado por un camión exige justicia

De acuerdo con el relato de su hermana, el motociclista estaba detenido cuando el camión apareció “a toda velocidad”.

Charles M. Flores

07/12/2025 15:17

Motociclista muere tras ser embestido por un camión soyero. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un fatal accidente ocurrido en la zona de Satélite Norte, en Santa Cruz, dejó a una familia sumida en el dolor y en la búsqueda de justicia. Un motociclista perdió la vida después de ser embestido por un camión cargado de soya, cuyo conductor, según los familiares, no contaba con licencia para manejar este tipo de vehículo pesado.

El hecho ocurrió, cerca del semáforo, cuando el joven intentaba cruzar desde la zona de Motacú hacia el frente de Satélite. De acuerdo con el relato de su hermana, el motociclista estaba detenido cuando el camión apareció “a toda velocidad”.

“Él estaba parado al frente y el camión vino a toda velocidad y lo arrolló. El camión quedó en contrarruta… mi hermano quedó en la avenida todo destrozado, con órganos afuera prácticamente”, lamentó.

La mujer también sostuvo que el conductor del camión, de apenas 23 años, reconoció su responsabilidad en el hecho. “Me dijo: ‘asumo la culpa, fue mi culpa, no lo vi… no me agarraron los frenos por el peso de la soya’. Él pidió perdón y dijo que se haría cargo de los gastos”, afirmó.

La víctima deja en la orfandad a una niña pequeña, a quien, según la familia, adoraba profundamente. 

“Necesitamos que se haga justicia. Él era un buen hijo, un buen padre, trabajador. Esa niña ya no tendrá a su papá. Por eso queremos que los familiares del chofer respondan y se hagan cargo de todo”, expresó la hermana. 

 

