TEMAS DE HOY:
Emapa Robo en tienda Feminicidio El Alto

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Detención preventiva para esposa de Franklin Flores por caso Emapa

Según el Ministerio Público, existen indicios que la vinculan con presuntas operaciones irregulares que favorecieron un supuesto enriquecimiento ilícito.

Charles M. Flores

07/12/2025 15:00

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Cinthya C. N., esposa del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) Franklin Flores, fue enviada con detención preventiva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en la ciudad de La Paz.

La decisión fue asumida por un juez cautelar, que dispuso su reclusión por un periodo de cuatro meses mientras avanza la investigación por presunto favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

“Dispone y determina la aplicación de la medida cautelar personal de la detención preventiva de la ahora imputada Cinthya C. N. en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en población separada, por el plazo de cuatro meses”, señala la resolución judicial dictada en la audiencia cautelar.

La aprehensión de la mujer ocurrió durante un allanamiento ejecutado en un inmueble ubicado en la zona de Obrajes, en La Paz. Según el Ministerio Público, existen indicios que la vinculan con presuntas operaciones irregulares que favorecieron un supuesto enriquecimiento ilícito, en un proceso que también alcanza a su esposo, el exejecutivo de la estatal Emapa.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD