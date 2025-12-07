Detención preventiva para esposa de Franklin Flores por caso Emapa

Cinthya C. N., esposa del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) Franklin Flores, fue enviada con detención preventiva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en la ciudad de La Paz.

La decisión fue asumida por un juez cautelar, que dispuso su reclusión por un periodo de cuatro meses mientras avanza la investigación por presunto favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

“Dispone y determina la aplicación de la medida cautelar personal de la detención preventiva de la ahora imputada Cinthya C. N. en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en población separada, por el plazo de cuatro meses”, señala la resolución judicial dictada en la audiencia cautelar.

La aprehensión de la mujer ocurrió durante un allanamiento ejecutado en un inmueble ubicado en la zona de Obrajes, en La Paz. Según el Ministerio Público, existen indicios que la vinculan con presuntas operaciones irregulares que favorecieron un supuesto enriquecimiento ilícito, en un proceso que también alcanza a su esposo, el exejecutivo de la estatal Emapa.

