Policial

Caso Harinas: Fiscalía pedirá detención preventiva para los dos exministros

En las últimas horas fueron detenidos los dos exministros de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca y Zenón Mamani, por el caso Harina Subvencionada. 

Juan Marcelo Gonzáles

16/01/2026 17:31

Foto: Abogado Eduardo León
La Paz

Por su parte, el abogado Eduardo León advirtió que se debe llegar a un juicio identificando a los responsables para que no queden impunes los daños económicos. “El ministerio público tiene que lograr la detención preventiva y el Estado boliviano tiene que lograr la detención preventiva sin piedad para estas personas”, mencionó.

Hoy el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, develó que en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA existiría un daño de Bs. 1.000 millones en distintos casos como la construcción de las plantas de papas en El Alto y piscícola en el lago Titicaca.

La audiencia de medidas cautelares de las dos exautoridades está prevista para este sábado 17 de enero de 2026; los delitos por los cuales se los estaría investigando son por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del caso “Harinas subvencionadas”, donde existiría un daño económico de 6.6 millones de bolivianos.

 

