TSJ descarta persecución política en investigaciones de Emapa

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, descartó este viernes que exista una persecución política en torno a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en Emapa, que motivaron la aprehensión de dos exministros.

Saucedo ratificó que la justicia “nunca más iba a ser instrumentalizada” por ningún poder político y aseguró que no habrá intromisión externa, garantizando la objetividad de los jueces que llevan adelante el caso.

“Los hechos de corrupción deben ser investigados. Tenemos entendido que hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía y nuestros jueces actuarán con toda la objetividad que corresponde”, afirmó.

El titular del TSJ señaló que, en caso de encontrarse elementos que demuestren la probabilidad de autoría, riesgo de fuga u obstaculización del proceso, las resoluciones judiciales se emitirán en base a esos criterios.

“Pero garantizamos que la justicia no está en un afán de vendetta, de persecución o de revanchismo político, simplemente actuando con la objetividad con la que deben manejarse todos los administradores de justicia”, agregó.

Ayer, el presidente Rodrigo Paz señaló que la lista de procesados por presunta corrupción aún es corta, pero anticipó que habrá más investigaciones en curso, en un contexto de pesquisas sobre posibles irregularidades en el aparato estatal durante la era del masismo.

Desde el Gobierno, el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, manifestó que respeta las decisiones judiciales y aseguró que “en Bolivia no existen espacios para la impunidad”, tras la aprehensión de los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani, vinculados a presunta corrupción en la harina subvencionada de Emapa.

