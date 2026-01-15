Exministros Huanca y Mamani detenidos por caso Harina Subvencionada

La Fiscalía Departamental de La Paz ha determinado la aprehensión de los dos exministros de Desarrollo Productivo. Ambos estaban citados para declarar por el caso Harina Subvencionada.

El fiscal Ronal Jurado informó que ambas exautoridades realizaron su declaración informativa; una vez concluida, se determinó su detención por haber irregularidades en la suscripción de convenios y contratos con el dirigente de los panificadores Rubén Ríos a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA.

Dentro de la investigación habría un daño económico al Estado que alcanzaría $us 6 millones, donde Néstor Huanca habría suscrito los contratos y cuando Zenón Mamani estuvo en el cargo de ministro, no emitió acciones sobre las mismas.

Ambas exautoridades serán procesadas por los delitos de incumplimiento de deberes y el de conducta antieconómica. La investigación continúa con exfuncionarios que pertenecían al directorio de EMAPA.

