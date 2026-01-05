Gobierno denuncia daño económico en Emapa y ratifica “cero tolerancia”

El gerente de la Empresa de Apoyo y Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Raúl Siles, informó este lunes que la institución presentó cuatro denuncias formales contra el exgerente Franklin Flores, por presuntos hechos de corrupción relacionados con proyectos millonarios y el manejo de productos subvencionados.

Durante el informe, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, remarcó que el Gobierno impulsa estos procesos en el marco de la transparencia institucional.

“Es informar con responsabilidad y transparencia sobre los procesos judiciales iniciados y en curso vinculados con Emapa. Este Gobierno tiene cero tolerancia a la corrupción”, afirmó la autoridad.

Los casos denunciados

Planta de acopio de papas en El Alto

El caso está vinculado a la construcción de la planta de transformación, acopio y almacenamiento de papas en El Alto, un proyecto de Bs 148 millones.

Según Siles, se identificaron presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, que involucran a Franklin Flores y a exfuncionarios de Emapa.

Foto: Planta de Papas Fritas El Alto

Caso Harina 1

Se investiga la reventa de harina subvencionada, donde figuran como investigados el exgerente Franklin Flores y el dirigente de los panificadores Rubén Ríos.

Caso Harina 2



Corresponde a una ampliación de la investigación sobre el manejo de harina subvencionada para la elaboración del pan de batalla. Los delitos investigados incluyen contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes del Estado.

Planta piscícola del lago Titicaca



El cuarto caso está relacionado con la planta piscícola del lago Titicaca, un proyecto de más de Bs 87 millones que hasta la fecha no ha sido concluido. Franklin Flores es investigado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Foto: Planta Piscícola lago Titicaca

Respeto al debido proceso

El ministro Justiniano aclaró que su despacho es parte denunciante y aseguró que acompañará las investigaciones, respetando la independencia de los órganos del Estado.

“Tenemos por un lado a la Fiscalía y por otro a los jueces, que investigan en base a los indicios que estamos presentando. Reiteramos nuestro respeto al debido proceso”, sostuvo.

