Caso EMAPA: defensa de Franklin Flores afirma que la investigación aún no tiene peritajes clave

El Dr. Curmi Rocha Reynaga, designado como defensa técnica de Franklin Flores mediante el Sistema Eunomía, asumió formalmente la representación del exgerente de EMAPA. El jurista subrayó que su labor se centrará en garantizar que se respete estrictamente el debido proceso y el principio constitucional de presunción de inocencia.

Rocha Reynaga advirtió que actualmente faltan bastantes elementos de convicción y pericias fundamentales para sostener las acusaciones. Según el abogado, aún no se ha logrado recabar la información correspondiente de las computadoras ni de los registros internos de la empresa estatal.

Respecto a la aprehensión ejecutada a las 09:00 a.m. de este viernes. El jurista aclaró que el informe policial aclarará el tema de que su defendido haya sido "encontrado", frente a la posibilidad de una presentación voluntaria.

La estrategia legal buscará esclarecer la verdad histórica de los hechos frente a los múltiples procesos abiertos contra el exfuncionario. La defensa técnica enfatizó que la investigación se ha ampliado incluso al entorno familiar.

Flores enfrenta procesos relacionados con presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su gestión operativa. No obstante, el abogado recordó que de los 12 procesos registrados, cuatro ya han sido cerrados formalmente por la justicia.

Se espera que la audiencia de medidas cautelares se lleve a cabo durante la jornada de este sábado. La defensa técnica coordina actualmente la documentación necesaria para desvirtuar los riesgos procesales y los señalamientos de la Fiscalía.

