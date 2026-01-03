Lo que debía ser un inicio de año de paz se transformó en una escena de horror en el municipio de Saavedra. La mañana de este viernes, la población despertó con la noticia de un doble parricidio: Romer Hubbauer Hoyos (39) acabó con la vida de su madre, Mari Hoyos (82), y de su hermano, Alfredo Hubbauer (52).

El hecho, ocurrido alrededor de las 9:00 de la mañana, se tornó aún más violento cuando el sospechoso, bajo presuntos efectos del alcohol, intentó atacar con un machete a los efectivos policiales durante su captura, antes de ser finalmente conducido a celdas en el municipio de Mineros.

Una vida dedicada a la fe y la caridad

En medio del velorio, Emiliana Zambrana, amiga de toda la vida de la familia, compartió su dolor y la incredulidad que embarga a todo el pueblo. "Le decíamos de cariño la 'señora Chota'. Una señora verdaderamente noble, caritativa, una mujer ejemplar como madre y como cristiana. Esto verdaderamente se escapa de la realidad", relató entre sollozos.

La víctima era conocida por su profunda devoción religiosa, un legado que compartía con sus hijos. "He puesto la misa para los dos [las víctimas], y he puesto la misa también para el hijo que ha hecho eso, porque es diabólico, no hay otra explicación para él", sentenció Zambrana, quien no encuentra consuelo ante la magnitud de la tragedia.

Los minutos del horror

Según los datos recolectados en el lugar, Alfredo (el hermano mayor) llegó a la vivienda para llevarle el almuerzo a su madre. Al ingresar, encontró a la anciana en su cama; inicialmente pensó que dormía, pero pronto descubrió que había sido asfixiada. Al intentar confrontar a su hermano Romer, este lo atacó por la espalda con un machete.

"Él estaba saliendo a hablar con su hermano y este le tiró el machetazo de atrás. En la cabeza le dio y lo siguió macheteando", comentó un vecino. Tras el ataque, el agresor intentó esconderse en el baño antes de ser interceptado por la policía.

¿Trastorno mental o alcoholismo?

Aunque vecinos señalaron que Romer padecía desajustes mentales y que anteriormente ya había agredido a su hermano "bajándole el brazo", la señora Zambrana puso en duda la existencia de un diagnóstico clínico oficial. "Personalmente yo no he visto algo escrito por un médico o un psiquiatra. Yo que paraba ahí con ella, a mí no me han mostrado un documento que diga que estaba padeciendo algún desajuste", aclaró.

Lo que sí es una constante en los testimonios es que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad al momento de los crímenes. Los antecedentes de violencia previa ya habían puesto en alerta a la vecindad, pero nadie imaginó que el desenlace sería la muerte de la matriarca de una de las familias más queridas de Saavedra.

