Dolor en Saavedra: Velan los restos de la madre e hijo asesinados por su familiar

Los cuerpos de la madre y el hijo asesinados por un familiar llegaron este viernes al municipio de Saavedra de Santa Cruz para recibir el último adiós. Los restos están siendo velados en su domicilio particular, donde familiares y conocidos llegados desde la capital cruceña, se han congregado para acompañar el duelo.

Vecinos y amigos de la zona decidieron cerrar la calle en señal de respeto y solidaridad ante la tragedia que embarga a la familia. Se tiene previsto que este sábado se realice la misa de cuerpo presente antes de proceder al entierro de ambas víctimas.

El autor del crimen permanece aprehendido en el municipio de Mineros a la espera de concluir su declaración informativa. En las próximas horas, el sindicado será puesto ante un juez cautelar para determinar su situación jurídica.

