TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dolor en Saavedra: Velan los restos de la madre e hijo asesinados por su familiar

Mañana se realizará la misa de cuerpo presente y el último adiós, mientras que el responsable aguarda audiencia cautelar tras su aprehensión en Mineros

Ximena Rodriguez

02/01/2026 22:27

Foto Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Los cuerpos de la madre y el hijo asesinados por un familiar llegaron este viernes al municipio de Saavedra de Santa Cruz para recibir el último adiós. Los restos están siendo velados en su domicilio particular, donde familiares y conocidos llegados desde la capital cruceña, se han congregado para acompañar el duelo.

Vecinos y amigos de la zona decidieron cerrar la calle en señal de respeto y solidaridad ante la tragedia que embarga a la familia. Se tiene previsto que este sábado se realice la misa de cuerpo presente antes de proceder al entierro de ambas víctimas.

El autor del crimen permanece aprehendido en el municipio de Mineros a la espera de concluir su declaración informativa. En las próximas horas, el sindicado será puesto ante un juez cautelar para determinar su situación jurídica.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD