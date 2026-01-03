TEMAS DE HOY:
Hombre mató a su madre y hermano Hombre asesinó a su madre y a su hermano Franklin Flores

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Franklin Flores irá a audiencia este sábado: Fiscalía solicita su detención preventiva

El exgerente de Emapa pasará la noche en celdas de la Felcc luego de que una auditoría revelara que sus bienes no coinciden con sus ingresos como funcionario público. Este sábado será su audiencia cautelar.

Jhovana Cahuasa

02/01/2026 20:45

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La justicia programó para este sábado 3 de enero la audiencia de medidas cautelares del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores. Tras ser capturado este viernes, la exautoridad pasará la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz.

El fiscal anticorrupción, Omar Quisbert, confirmó que se solicitará la detención preventiva del sindicado, basándose en el riesgo de fuga luego de que Flores fuera declarado prófugo el pasado 28 de noviembre y en los nuevos indicios de enriquecimiento ilícito acumulados por el Ministerio Público.

La aprehensión ejecutada este viernes corresponde a la segunda de las cuatro órdenes que pesan sobre Flores. El caso tomó un giro determinante tras una auditoría especializada impulsada por el Viceministerio de Transparencia, la cual detectó graves anomalías en el patrimonio de la exautoridad.

Según el informe pericial, los movimientos económicos y bienes registrados a su nombre no guardan relación con el salario ni la capacidad financiera que poseía como servidor público, lo que sustenta la acusación por enriquecimiento ilícito.

El fiscal Quisbert detalló que, además del patrimonio injustificado, las investigaciones abarcan la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

“Se solicitará la detención preventiva conforme a los elementos que se han podido acumular”, sentenció el fiscal, subrayando que Flores ya había violado previamente una detención domiciliaria.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD