Hombre mató a su madre y hermano Hombre asesinó a su madre y a su hermano Franklin Flores

Video: ¡Una compañera de ruta inesperada! Una guacamaya "entrenó" junto a un ciclista

El pedalista colombiano fue sorprendido en las carreteras del Quindío por un ave exótica que lo escoltó durante varios kilómetros, regalando una imagen de película que se hizo viral.

Red Uno de Bolivia

02/01/2026 20:13

Foto: Redes Sociales.
Colombia

En el mundo del ciclismo, los entrenamientos suelen estar marcados por el esfuerzo físico y la soledad de la carretera, pero para el joven talento colombiano Diego Pescador, la rutina se convirtió en una escena mágica.

Mientras recorría las rutas del departamento del Quindío, una colorida guacamaya descendió del cielo para volar a pocos centímetros de él, manteniéndole el ritmo durante un prolongado tramo del trayecto. El video, captado por quienes acompañaban al ciclista, ha dado la vuelta al mundo por la increíble sincronía entre el deportista y la naturaleza.

En las imágenes se observa cómo el ave, de plumaje azul y amarillo, se posiciona justo al lado del manubrio de Pescador, planeando mientras el ciclista mantiene su pedaleo.

Lejos de asustarse por la velocidad o el ruido de la bicicleta, la guacamaya pareció disfrutar de la "compañía", escoltando al corredor como si fuera un miembro más de su equipo técnico.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

