En el mundo del ciclismo, los entrenamientos suelen estar marcados por el esfuerzo físico y la soledad de la carretera, pero para el joven talento colombiano Diego Pescador, la rutina se convirtió en una escena mágica.

Mientras recorría las rutas del departamento del Quindío, una colorida guacamaya descendió del cielo para volar a pocos centímetros de él, manteniéndole el ritmo durante un prolongado tramo del trayecto. El video, captado por quienes acompañaban al ciclista, ha dado la vuelta al mundo por la increíble sincronía entre el deportista y la naturaleza.

En las imágenes se observa cómo el ave, de plumaje azul y amarillo, se posiciona justo al lado del manubrio de Pescador, planeando mientras el ciclista mantiene su pedaleo.

Lejos de asustarse por la velocidad o el ruido de la bicicleta, la guacamaya pareció disfrutar de la "compañía", escoltando al corredor como si fuera un miembro más de su equipo técnico.

Mira la programación en Red Uno Play