VIDEO: ¿Qué pasó con la fábrica de papa? Así luce la planta tras la aprehensión de Franklin Flores

La planta procesadora de papa, situada en la zona Bautista Saavedra del Distrito 14 en la ciudad de El Alto, se encuentra hoy en el centro de una investigación por presuntas irregularidades que derivaron este viernes en la aprehensión del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores.

Pese a haber sido inaugurada formalmente hace casi cuatro años, los testimonios de los vecinos revelan que la infraestructura funciona apenas como un depósito cerrado, sin generar la actividad productiva.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación y extrañeza ante la falta de movimiento en las instalaciones. Según relatos de quienes habitan cerca de los predios, desde la gestión 2022 fecha en la que se entregó la obra, la presencia de trabajadores ha sido mínima o inexistente.

"Solo veíamos llegar a unas ocho personas, a veces a las 9 de la mañana, pero no de forma constante", señaló un vecino, quien además detalló que en años anteriores solo se observó el ingreso ocasional de algunos camiones con carga.

La situación se habría agravado en los últimos meses. De acuerdo con las denuncias ciudadanas, desde julio de 2025 no se ha visto a ninguna persona ingresando o saliendo del lugar, el cual permanece con las puertas cerradas bajo llave.

Incluso existe confusión entre los vecinos sobre la legalidad de los terrenos, ya que no se tiene certeza si el área corresponde a una propiedad municipal destinada a áreas verdes o si pertenece legalmente a la estatal Emapa.

En la jornada, coincidiendo con las acciones policiales contra Flores, las instalaciones lucieron completamente desiertas. Se espera que se brinde un informe técnico y jurídico sobre el estado real de esta planta.

Mira la programación en Red Uno Play