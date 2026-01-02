¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero en Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 22 al viernes 26 de diciembre, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 29 de diciembre: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 9.57 (BOB), y un precio de compra de 9.67 (BOB).

Martes 30 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 9.56 (BOB), y un precio de compra de 9.61 (BOB).

Miércoles 31 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9.58 (BOB), y un precio de compra de 9.64 (BOB).

Jueves 1 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9.59 (BOB), a la venta y el precio de compra de 9.65 (BOB).

Viernes 2 de enero: El dólar paralelo registra la cifra de 9.66 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 9.72 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió modificaciones respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play