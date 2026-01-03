El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, anunció que no se limitará a buscar sanciones penales contra los responsables de las irregularidades en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), sino que activará mecanismos legales para recuperar el dinero desviado. El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, estimó que el daño económico podría alcanzar cifras de "varios miles de millones de bolivianos".

“Somos firmes en que ante cualquier indicio de corrupción... se tiene que hacer las investigaciones y, si existe comprobación, buscar la forma de resarcir al país que hoy tan golpeado está económicamente”, sentenció la autoridad.

El esquema del "bicicleteo" con la harina

Serrano fue enfático al explicar cómo funcionaba el presunto circuito de corrupción que involucraba a exfuncionarios y dirigentes. Según la auditoría preliminar, se detectó un manejo irregular de aproximadamente 1.000 millones de bolivianos destinados únicamente a la subvención de harina e insumos para el pan en los últimos cuatro años.

El viceministro detalló un ejercicio aritmético para ilustrar el fraude: “Hay personas que han importado harina y se la han vendido a Emapa a un promedio de 300 bolivianos, y esas mismas personas o allegados han ido a solicitar la misma harina [ya subvencionada] a un promedio de 100 bolivianos. Ese bicicleteo circular nos indica hacia dónde va la investigación”.

Panaderías fantasmas y complicidad interna

La investigación también reveló la existencia de una lista de beneficiarios con "panaderías fantasmas" que nunca recibieron el insumo, pero cuyo cupo era retirado formalmente. Serrano señaló que este nivel de operatividad sugiere una red interna de corrupción. “Tiene que haber gente de adentro que sabía; los de alta decisión tenían conocimiento de esta clase de acciones”, afirmó, mencionando que las irregularidades se extienden también a la planta de papa y al sector piscícola.

Captura vs. Entrega voluntaria

Respecto a la situación jurídica de Franklin Flores, el viceministro desmintió la versión de la defensa sobre una presentación espontánea. Aclaró que la Policía y la Fiscalía ejecutaron una orden de aprehensión tras verificar que Flores no se encontraba en su domicilio procesal.

“Cualquier ciudadano que tenga detención domiciliaria y no cumpla con esta medida, tiene que tener medidas posteriores que garanticen el proceso... cuando las autoridades lo buscan en su domicilio, no lo encuentran. Eso ya es una mala señal”, puntualizó Serrano.

Actualmente, Emapa se encuentra bajo una intervención absoluta y auditorías profundas para cuantificar el daño total. El Gobierno espera que la justicia actúe con independencia para esclarecer cómo estos malos manejos contribuyeron a la actual crisis económica del país.

