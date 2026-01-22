TEMAS DE HOY:
Didico Narcomaletas

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

EMAPA suspende actividades por el feriado nacional

Los supermercados de EMAPA reanudarán sus funciones el sábado 24 de enero en los horarios habituales en todas sus sucursales.

Juan Marcelo Gonzáles

22/01/2026 19:44

Foto: Supermercado EMAPA La Paz (internet)
LA PAZ

Escuchar esta nota

Los supermercados de EMAPA reanudarán sus funciones el sábado 24 de enero en los horarios habituales en todas sus sucursales.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) publicó un comunicado desde la Gerencia de Comercialización para todos sus clientes que, por disposición del Decreto Supremo 5521 de Feriados Nacionales, este viernes 23 de enero suspende su atención al público en todas sus agencias a nivel nacional.

“Que el día viernes 23 de enero de 2026, se suspenderá la atención en todas nuestras sucursales y centros de comercialización a nivel nacional con motivo del feriado nacional”, menciona el comunicado.

Los Supermercados EMAPA son una empresa estatal boliviana que comercializa productos nacionales (Hecho en Bolivia) a precio y peso justo, buscando garantizar la seguridad alimentaria del país, reducir intermediarios y apoyar a productores locales. Ofrecen una amplia variedad de alimentos básicos como arroz, azúcar, harina, lácteos, carnes y productos de limpieza, a menudo a precios más económicos que el mercado convencional. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD