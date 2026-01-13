TEMAS DE HOY:
Bolivia recibe 1.400 toneladas de trigo de Rusia para fortalecer la seguridad alimentaria

En la Planta de Transformación de trigo en Viacha el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua Óscar Mario Justiniano recepcionó este apoyo por parte de Rusia en el marco de la política Bolivia en el mundo, el Mundo en Bolivia

Juan Marcelo Gonzáles

13/01/2026 12:55

Bolivia recibe 1.400 toneladas de trigo desde Rusia. Foto referencial: AFP
El Alto

En la Planta de Transformación de trigo en Viacha el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua Óscar Mario Justiniano recepcionó este apoyo por parte de Rusia en el marco de la política Bolivia en el mundo, el Mundo en Bolivia.

Justiniano declaró que este trigo será destinado al subsidio de lactancia para garantizar la alimentación de las madres y niños. Además, agradeció a Programa Mundial de Alimentos (PMA) por esta donación.

“Este trigo cual se va a convertir en harina rápidamente va a estar destinado al subsidio de lactancia y prelactancia, primero que nada, es la alimentación de nuestras madres y niños” mencionó la autoridad.

La autoridad planteó como objetivo que a través de la inversión, producción y productividad el país sea autosuficiente en la producción de este grano.

