¡Ruge el león! Real Potosí retorna a la primera división del fútbol boliviano

Real Potosí volvió a celebrar en grande. El histórico club de la Villa Imperial recuperó su lugar en la División Profesional al asegurar el título de la Copa Simón Bolívar 2025, luego de igualar 1-1 frente a San Juan FC en la final disputada en el estadio de Real Santa Cruz. El global de 5-1 sentenció una campaña que marcó el cierre de un ciclo difícil tras su descenso de 2021.

El cuadro potosino abrió el marcador temprano en el encuentro gracias a un penal ejecutado por Vladimir Castellón a los 13 minutos, ampliando la ventaja construida en la ida. San Juan FC, que necesitaba una hazaña para revertir la serie, apenas pudo emparejar el resultado a los 72’ mediante otro tiro penal, esta vez convertido por Leonardo Sánchez.

Mientras en Santa Cruz los hinchas lilas soportaban un calor sofocante para apoyar a su equipo, en Potosí miles de seguidores siguieron la definición desde cuatro pantallas gigantes instaladas por autoridades locales. La tensión se mantuvo hasta el pitazo final del árbitro Dilio Rodríguez, que desató el desahogo de una afición que aguardó con paciencia el retorno del club a la élite.

San Juan FC intentó reaccionar con variantes ofensivas, pero nunca encontró la claridad necesaria para comprometer a un Real Potosí que manejó el partido con calma y orden táctico. El conjunto cruceño luchó más con el desgaste que con su rival y no logró repetir las actuaciones que lo llevaron a la final.

Con este ascenso, la ciudad de Potosí volverá a contar con dos representantes en la División Profesional para la temporada 2026, mientras que Real Potosí cierra su etapa en la segunda categoría con un título que simboliza resiliencia y el fin de una espera que duró cuatro años.

Mira la programación en Red Uno Play