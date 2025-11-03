Ciudad Nueva SC golpea primero y sueña con las semifinales de la Copa Simón Bolívar

En una tarde inspirada en el estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes, Ciudad Nueva SC Academia FC dio el primer golpe en la serie de cuartos de final de la Copa Simón Bolívar, al vencer por 3-1 a Universitario de Sucre, que hasta ahora mantenía su invicto en el certamen.

El conjunto local mostró eficacia y determinación. Juan Felipe Fajardo fue la figura del encuentro al marcar un doblete, mientras que Ronaldo Monterio completó la goleada. El descuento para el elenco capitalino llegó a través de Mario Gonsales, quien mantuvo la esperanza de la “U” para el duelo de revancha.

Con este resultado, Ciudad Nueva SC llega con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el próximo fin de semana en el estadio Patria de Sucre, donde se definirá al equipo que avanzará a las semifinales del torneo de ascenso.

Mira la programación en Red Uno Play