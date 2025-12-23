Refuerzan la seguridad por Navidad en Santa Cruz: 302 policías en calles y mercados

La Policía Boliviana activó un plan especial de seguridad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con motivo de las fiestas de Navidad, con el objetivo de resguardar a la población y prevenir hechos delictivos durante las jornadas de mayor movimiento comercial.

El comandante departamental de la Policía, Cnel. David Gómez informó que 302 efectivos policiales fueron desplegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, principalmente en mercados y centros de alta concurrencia, donde se registra una importante afluencia de personas realizando compras navideñas.

El operativo tiene dos finalidades principales: garantizar la seguridad ciudadana y controlar el tráfico vehicular en zonas con aglomeración, además de disuadir a personas que se dedican al robo de celulares, carteras y billeteras mediante la presencia policial preventiva.

Asimismo, la autoridad recomendó a la población evitar exponer grandes sumas de dinero o valores, estacionar los vehículos en lugares seguros y mantener especial cuidado con menores de edad y personas adultas mayores, considerados más vulnerables ante hechos delictivos.

De cara a la Nochebuena, la Policía aconsejó no dejar las viviendas solas y, en caso de hacerlo, coordinar con vecinos o personas de confianza para su vigilancia. Ante cualquier situación sospechosa, la población puede comunicarse de inmediato al 110.

El comandante destacó que el trabajo policial se realiza las 24 horas, con patrullajes preventivos y de reacción, distribuidos en cuatro cuadrantes y con el apoyo de 14 patrullas tácticas, manteniéndose en estado de alerta durante las celebraciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a colaborar con las medidas de prevención para disfrutar de unas fiestas seguras.

