Forzaron celdas: delincuentes extranjeros intentaron escapar de Diprove

Una banda internacional dedicada al robo de vehículos intentó escapar de las celdas de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en Cochabamba, luego de forzar de manera violenta las rejas del recinto policial. El intento de fuga fue detectado oportunamente por efectivos de la Policía, que frustraron la huida.

“Se trata de sujetos altamente peligrosos que, aun estando bajo custodia policial, intentaron forzar las celdas de este recinto de manera violenta. Todos estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público”, informó el director departamental de Diprove.

La autoridad policial señaló que ya se realizan gestiones ante la Cancillería para verificar si los aprehendidos cuentan con antecedentes o procesos abiertos en otros países.

Según la investigación, la banda está vinculada al robo de más de 10 vehículos, de los cuales cuatro ya fueron recuperados gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y labores de inteligencia.

Los implicados fueron identificados como Patricio Fildeira Burdiles, con antecedentes por tráfico de drogas; Víctor Rodríguez Rodríguez, con antecedentes por robo de vehículos, tráfico de drogas e importación de armas de fuego; y Kean Elgueta Cisterna, quien no registra antecedentes penales, pero se encuentra en situación migratoria irregular. Los tres son de nacionalidad chilena.

La Policía confirmó que este martes los acusados serán puestos ante un juez en audiencia de medidas cautelares, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más cómplices involucrados en el caso.

