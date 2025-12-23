La Paz: protesta de la COB deja policías lesionados y manifestantes arrestados

La protesta de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, que aglutinaba a mineros sindicalizados, maestros y otros sectores, se tornó violenta durante la mañana cuando los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, frente a la sede de Gobierno.

Los enfrentamientos duraron varios minutos. Los manifestantes lanzaron petardos y dinamitas contra los efectivos policiales, llegando incluso a romper el casco de uno de ellos, según imágenes difundidas en redes.

Hasta el momento, se reporta que al menos cuatro policías resultaron heridos y dos manifestantes fueron detenidos, aunque la cifra oficial aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras los incidentes, la Policía retrocedió a los marchistas con el uso de agentes químicos, logrando dispersar a la multitud.

La COB exige la anulación del Decreto Supremo 5503, impulsado por Rodrigo Paz, que contempla la eliminación de la subvención de carburantes, medida que según los manifestantes impacta directamente en los costos de transporte y vida diaria.

