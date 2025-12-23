Tragedia en el Trópico: teniente de Umopar fue arrastrado por un río en operativo antidrogas

El teniente de la Policía Cristhian Herrera García, de 30 años, falleció tras ser arrastrado por el fuerte caudal de un río desbordado, cuando participaba en un operativo antidrogas en el Trópico de Cochabamba, en apoyo a una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Chimoré.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20, de este martes 22 de diciembre en la zona del Sindicato San Miguelito, durante el desarrollo del Plan Turbión II, una operación destinada a identificar fábricas y laboratorios de sustancias controladas.

Según el reporte preliminar, efectivos de Umopar Chimoré, ingresaron a la zona, pero fueron rebasados y hostigados por comunarios, por lo que solicitaron refuerzos. Ante esta situación, a las 13:15 partieron dos patrullas de apoyo: una de Umopar Locotal y otra de Umopar Castillo, esta última bajo el mando del teniente Herrera García.

Durante el trayecto, las patrullas encontraron un tramo del camino interrumpido por el desborde de un río. De acuerdo con el informe policial, el teniente, en su calidad de jefe de patrulla, decidió cruzar el afluente de manera voluntaria, pero fue arrastrado por la fuerza del caudal.

Tras el incidente, los efectivos activaron de inmediato las labores de búsqueda y rescate. Horas después, el cuerpo del oficial fue hallado en un pantanal formado por el desborde del río y trasladado a la posta médica más cercana, donde el personal de salud confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Este martes, la Policía Boliviana expresó sus condolencias a la familia del teniente Herrera García, destacando que perdió la vida en cumplimiento del deber.

Foto Policía Boliviana

