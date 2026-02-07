Paz denuncia un "sabotaje" contra su Gobierno por problemas con la gasolina

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este viernes que existe un “boicot” y un “sabotaje” contra su Gobierno, en referencia a las protestas de sindicatos de transportistas que denunciaron presuntos daños en sus vehículos por la mala calidad de la gasolina.

Las declaraciones fueron realizadas tras un evento de la Cámara Nacional de Comercio, en la ciudad de La Paz, a pocos días de que el mandatario cumpla tres meses de gestión.

“Hay un sabotaje en todo esto, porque un Estado de 20 años no se resuelve en tan corto plazo”, sostuvo Paz ante los medios.

El jefe de Estado recordó que un día antes el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, anunció el despido de 360 funcionarios como parte de un proceso de reestructuración en la estatal petrolera.

Akly también informó sobre una investigación interna ante la posibilidad de una “mano negra” que estaría afectando de forma intencional la distribución de combustibles en el país.

En esa línea, Paz aseguró que habrá más anuncios relacionados con hechos de corrupción y presuntas mafias internas detectadas en instituciones estatales.

“Hay gente que le está haciendo daño al país”, afirmó, al señalar que el Gobierno trabaja en relanzar la capacidad del Estado para evitar este tipo de problemas.

El mandatario también expresó su preocupación por lo que describió como una alianza entre sectores de izquierda y derecha, tanto en el ámbito político como en organizaciones sociales, que —según dijo— buscan impedir cambios estructurales.

“No le quieren dar futuro a Bolivia, porque saben que si el país avanza, no hay retorno al pasado ni de los viejos políticos ni de la vieja casta”, manifestó.

Durante la semana se registraron protestas de transportistas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni, quienes exigieron compensaciones por los supuestos daños ocasionados por la gasolina que se comercializa en el país.

El Gobierno aseguró que el problema no es de alcance nacional y que se identificaron casos específicos de gasolina residual en algunos tanques, con parámetros inferiores, correspondientes a adquisiciones anteriores, además de concentraciones elevadas de gomas y manganeso.

El Ejecutivo sostuvo que la gasolina “desestabilizada” ya no se comercializa y afirmó que se trabaja para corregir un sistema heredado, con el fin de garantizar combustibles respaldados por verificaciones rigurosas.

Mira la programación en Red Uno Play