Comité Pro Santa Cruz condena uso de dinamita en movilización de la COB y pide investigación

El Comité Cívico Pro Santa Cruz se pronunció luego de los enfrentamientos violentos registrados durante una movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) en la sede de gobierno, donde se denunció el uso de dinamita, dejando policías heridos.

El presidente de la institución, Stello Cochamanidis, rechazó de manera enfática este tipo de acciones. “No se puede justificar el uso de dinamita y más aún cuando está prohibida por ley en una manifestación dentro de una ciudad”, afirmó.

Cochamanidis señaló que corresponde a la Policía Boliviana establecer el grado de responsabilidad de las personas detenidas y determinar quiénes estarían detrás de los hechos violentos. Remarcó que una investigación imparcial es clave para preservar el orden público.

Desde el Comité también se apuntó al contexto político y económico del país, asegurando que “los 20 años de robo y saqueo del Movimiento al Socialismo los vamos a tener que pagar entre los más de 12 millones de bolivianos, incluidos ellos”.

Exigieron que la Policía cumpla con su deber de investigar a fondo estos hechos y, una vez identificados los responsables intelectuales y materiales, se los dé a conocer públicamente, en resguardo de la seguridad ciudadana y el orden público.

Este martes, efectivos policiales resultaron heridos tras la detonación de cachorros de dinamita durante los enfrentamientos registrados contra el Decreto Supremo 5503.

Mira la programación en Red Uno Play