Dos policías heridos y mineros detenidos tras enfrentamientos en marcha de la COB en La Paz

Extraoficialmente se dio a conocer que dos efectivos de la Policía Boliviana resultaron heridos y una persona fue detenida durante los enfrentamientos registrados este martes en inmediaciones de la plaza Murillo, luego de que un grupo de mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) protagonizara disturbios en el centro de la ciudad de La Paz.

Según reportes preliminares, los mineros que marchaban por las calles Potosí y Ayacucho intentaron retirar las vallas de seguridad instaladas para resguardar el perímetro de la plaza Murillo. Durante estos hechos, los movilizados hicieron uso de cachorros de dinamita y palos, agrediendo a los efectivos policiales que se encontraban en el lugar.

Ante la escalada de violencia y con el objetivo de restablecer el orden público, la Policía se vio obligada a emplear agentes químicos para dispersar a los manifestantes y evitar mayores daños en la zona.

De manera extraoficial, se informó que los dos policías heridos fueron trasladados a un centro médico para su evaluación, mientras que una persona fue aprehendida en el marco del operativo policial.

Los enfrentamientos generaron momentos de tensión y afectaron el tránsito vehicular y peatonal en el centro paceño, mientras se reforzó el resguardo policial en los alrededores de la sede de Gobierno.

Mire el video:

