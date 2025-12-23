TEMAS DE HOY:
Marcha de la COB termina con gasificación en el centro paceño

La movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó hasta inmediaciones de la sede de Gobierno en rechazo al Decreto Supremo 5503. Se reportaron enfrentamientos y uso de agentes químicos.

Silvia Sanchez

23/12/2025 10:56

La Paz, Bolivia

La tensión social se incrementó este martes en la ciudad de La Paz, luego de que se reportara la gasificación de una marcha protagonizada por la Central Obrera Boliviana (COB), que se dirigía hacia la sede de Gobierno en rechazo al Decreto Supremo 5503.

Los movilizados avanzaron por distintas arterias del centro paceño exigiendo la anulación del decreto, que dispone la eliminación de la subvención a los combustibles, una medida que —según el sector— afecta directamente al costo de vida y al transporte público.

De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes se produjeron cuando la columna intentó aproximarse a zonas bajo resguardo policial. En ese momento, algunos manifestantes intentaron romper el cerco de seguridad y activaron petardos, lo que derivó en la intervención policial con agentes químicos.

La situación generó momentos de tensión, corridas y dispersión entre los movilizados, mientras efectivos policiales reforzaron el control en inmediaciones de la sede gubernamental.

Desde la Policía se informó que el operativo responde a tareas de mantenimiento del orden público, reiterando el llamado a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica.

Por su parte, la COB anunció que las medidas de presión continuarán mientras no exista una respuesta concreta del Gobierno a sus demandas, en un escenario marcado por bloqueos, marchas y protestas en distintos puntos del país.

