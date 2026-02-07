TEMAS DE HOY:
Hospital de Niños reporta evolución positiva de neonato con Chikungunya

Un neonato de 17 días diagnosticado con chikungunya congénito recibe tratamiento especializado en el Hospital de Niños y presenta una evolución favorable.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/02/2026 22:10

Foto: Hospital de Niños Mario Ortiz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Médicos del Hospital de Niños informaron sobre un caso de chikungunya congénito en un recién nacido de 17 días, destacando la buena evolución del paciente gracias a la atención médica especializada.

“Al día de hoy tenemos solamente un paciente internado, un neonato de 17 días, que está reaccionando bien al tratamiento que le hemos administrado con inmunoglobulina y esperamos que continúe con buena recuperación gracias al esfuerzo del equipo médico, que realiza un trabajo muy duro”, explicó el doctor encargado del caso.

El especialista detalló que este tipo de infección se transmite de madre a hijo en los últimos días del embarazo o durante el parto.

“Se trata de un chikungunya congénito, que ocurre cuando la madre tiene el virus en el final del embarazo y lo transmite al recién nacido”, añadió.

Por el momento, el Hospital de Niños registra únicamente este caso, aunque no se descarta que existan otros a nivel departamental.

El médico hizo un llamado a las madres gestantes a extremar las precauciones en las últimas semanas del embarazo, utilizando repelente y evitando la exposición a mosquitos.

“Para la población en general, recomendamos el uso de repelente, la eliminación de criaderos, el uso de mosquiteros y acudir al sistema de salud ante cualquier síntoma”, concluyó.

