En medio de la preocupación regional por la proliferación del mosquito Aedes aegypti, el epidemiólogo Virgilio Pietro hizo hincapié en las diferencias fundamentales entre las tres enfermedades transmitidas por este vector: dengue, zika y chikungunya. Aunque el mosquito es el mismo, sus efectos en el cuerpo humano varían significativamente.

Síntomas: dolor, deshidratación y erupciones

Pietro detalló cómo distinguir los síntomas de cada padecimiento, destacando sus complicaciones más graves:

Dengue: Fiebre, malestar general, dolores musculares y articulares.

El plasma se sale de la sangre, causando una deshidratación interna que puede ser mortal.

Chikungunya: Fiebre y dolores articulares intensos (síntoma predominante).

En niños, puede causar una erupción similar a la viruela que evoluciona a una dermatitis infecciosa grave y afección de órganos. Se han reportado fallecimientos en infantes.

Zika: Afección febril, malestar general y dolor.

Su mayor riesgo se da en mujeres embarazadas, ya que el virus puede provocar que el bebé nazca con microcefalia (un defecto grave de nacimiento).

La prevención es la única vacuna

A pesar de sus diferentes consecuencias, Pietro enfatizó que la prevención para las tres enfermedades es idéntica y recae en la responsabilidad ciudadana: la destrucción de los criaderos del mosquito.

"Primordialmente la protección, la prevención, evitar los criaderos en los domicilios, destruir, botar todas las aguas que pueden ser recipiente para la proliferación del mosquito", aconsejó el epidemiólogo.

Las medidas simples de prevención incluyen:

Eliminar toda agua acumulada en el domicilio y sus alrededores.

Tapar firmemente los recipientes que contengan agua.

Limpiar canaletas y sumideros.

Pietro concluyó que la clave para evitar los contagios está en la prevención activa, reconociendo que estas medidas sencillas son las más efectivas contra el Aedes aegypti.

