Sin agua ni comida, solo con vino: el rescate del ciclista que pasó tres días atrapado en un barranco

Un ciclista francés de 77 años logró sobrevivir tres días en un barranco del sur de Francia luego de sufrir una caída de entre 40 y 50 metros. Sin agua ni comida, su única fuente de energía fueron las botellas de vino tinto que llevaba en su mochila tras regresar de hacer compras.

El accidente ocurrió cuando el hombre tomaba un camino equivocado en la carretera RN 106, cerca de La Grand-Combe, en la región de Cevenas, al sur del Macizo Central.

Durante el trayecto perdió el control de su bicicleta y cayó al cauce del río Gardon, donde quedó atrapado entre la vegetación, sin poder escalar nuevamente hacia la ruta.

Herido y desorientado, pasó tres días esperando ayuda bajo condiciones de frío y lluvia, mientras gritaba cada vez que oía algún ruido en la carretera, aunque sin obtener respuesta.

El vino que le salvó la vida

En su mochila, además de algunos víveres, llevaba varias botellas de vino tinto, que resistieron el impacto. Ese detalle terminó siendo crucial: gracias a ellas, el ciclista pudo mantenerse hidratado y conservar calorías ante la falta de alimento y las bajas temperaturas.

Los rescatistas informaron que el hombre incluso sufrió nuevas caídas al intentar salir del barranco por sus propios medios, lo que agravó su situación y aumentó el riesgo de hipotermia.

Un rescate milagroso

La salvación llegó recién el martes por la tarde, cuando un grupo de trabajadores viales divisó el cuadro de una bicicleta en la zona. Al acercarse, escucharon los pedidos de auxilio del ciclista y avisaron a los servicios de emergencia.

Bomberos y personal especializado acudieron al lugar y, con el apoyo de un helicóptero de Seguridad Civil, lograron descender y rescatarlo tras una maniobra compleja debido al terreno escarpado.

El hombre fue trasladado al hospital de Alès con heridas leves y un cuadro de hipotermia moderada. A pesar de haber pasado tres días en condiciones extremas, se encontraba estable y fuera de peligro.

El médico Laurent Savath, quien participó en el rescate, calificó lo sucedido como “un milagro”, considerando la edad del ciclista, el clima adverso y la falta de recursos básicos.

Las autoridades locales destacaron que el hallazgo del cuadro de la bicicleta fue clave y recordaron la importancia de reportar cualquier indicio de accidente en zonas rurales o de montaña.

