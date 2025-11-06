¿Cuándo inician preinscripciones 2026 en colegios de alta demanda?

La Dirección Distrital de Educación de Oruro informó sobre el inicio del proceso de preinscripción para la gestión 2026 en las unidades educativas de alta demanda, con el objetivo de garantizar una asignación transparente y equitativa de cupos.

El director distrital de Educación, Raúl Villca Itamari, explicó que los días 4 y 5 de noviembre se realizó el reporte y la postulación de los establecimientos considerados de alta demanda. Aclaró que la designación no depende de una decisión directa de la Dirección Distrital, sino que cada unidad educativa se autodeclara en esa categoría según sus antecedentes estadísticos.

“La Dirección Distrital no asigna qué unidades son de alta demanda; es la propia institución la que se postula según la cantidad de solicitudes o inscripciones que recibe”, indicó Villca.

El proceso de preinscripción comenzará el 12 de diciembre, cuando madres y padres de familia podrán ingresar al sistema informático para generar el formulario de registro. Luego, se aplicarán filtros de control a cargo de las direcciones distrital, departamental y de cada unidad educativa.

Según Villca, la priorización de postulaciones se desarrollará en tres etapas:

Hermanos o hermanas de estudiantes ya inscritos en la unidad educativa. Familias con domicilio cercano al establecimiento. Padres o madres con domicilio laboral próximo, en cuyo caso también se aplicará un sorteo.

El director distrital enfatizó que el acceso a la educación es libre y voluntario, y que cualquier estudiante podrá postular si existen cupos disponibles.

“Reitero: no hay restricción alguna. Garantizamos primero la continuidad familiar y la cercanía al domicilio o fuente laboral, pero si quedan cupos, cualquier estudiante puede acceder”, subrayó.

El proceso busca optimizar la distribución de espacios en unidades con alta concentración estudiantil, reduciendo filas, evitando conflictos y promoviendo una asignación equitativa de cupos para la gestión escolar 2026.

