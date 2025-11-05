Cochabamba encenderá 1,5 millones de luces LED en el árbol navideño más grande de Bolivia

Cochabamba comenzó la construcción del árbol navideño más grande de Bolivia, que se elevará 40 metros sobre el Cristo de la Concordia y contará con 1,5 millones de luces LED que iluminarán tanto la estructura principal como las zonas aledañas.

El jefe de Alumbrado Público, Gerson Meruvia, informó que los trabajos avanzan por módulos con un equipo de 40 personas encargadas de soldadura, instalación eléctrica y montaje metálico. “Estamos tomando todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad y el impacto visual del árbol. Queremos que este símbolo navideño se aprecie no solo desde el Cristo de la Concordia, sino desde distintos sectores de la ciudad”, señaló.

El encendido oficial está previsto para el 26 de noviembre, y se espera que el espectáculo lumínico se convierta en uno de los principales atractivos turísticos de la temporada.

Además, el municipio alista decoraciones luminosas en avenidas, plazas y postes como parte del plan integral de embellecimiento navideño. “Queremos que la población disfrute del espíritu navideño desde cualquier punto de la ciudad, especialmente al transitar las calles, donde se podrá apreciar la iluminación en su totalidad”, agregó Meruvia.

Foto Alcaldía Cochabamba

Foto Alcaldía Cochabamba

Mira la programación en Red Uno Play