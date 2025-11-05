TEMAS DE HOY:
Salud

Confirman la muerte de una interna de Medicina por rabia humana en Cochabamba

La víctima, una interna de Medicina de 24 años originaria de Melga, realizaba su servicio rural en Chimoré. El laboratorio del Inlasa confirmó que falleció por encefalitis causada por el virus rábico.

Red Uno de Bolivia

05/11/2025 17:05

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó el fallecimiento de una joven de 24 años por rabia humana, tras haberse reportado inicialmente un cuadro de encefalitis viral.

La víctima, una interna de Medicina originaria de Melga, realizaba su servicio rural en el municipio de Chimoré. Según el reporte oficial, la paciente fue referida desde Santa Cruz y falleció el pasado 2 de noviembre, antes de llegar a recibir atención especializada.

El diagnóstico fue confirmado este miércoles mediante análisis de laboratorio del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) en La Paz, que estableció que la causa del deceso fue encefalitis por virus rábico.

De acuerdo con el Sedes, durante la atención clínica en Santa Cruz se realizaron pruebas para distintas patologías, todas con resultado negativo, quedando pendiente la sospecha de rabia. Las investigaciones posteriores establecieron que la joven habría tenido contacto con un animal que presentaba signos compatibles con rabia, lo que refuerza la hipótesis de exposición al virus.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Dr. Rubén Castillo, exhortó a la población a notificar de inmediato cualquier mordedura o rasguño de animales a los centros de salud, con el fin de activar la vacunación y la investigación epidemiológica correspondiente.

Asimismo, recordó que el 29 y 30 de noviembre se realizará una campaña nacional de vacunación contra la rabia canina en todo el país, con el objetivo de prevenir nuevos casos.

 

