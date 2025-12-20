¡Cuidado! Fiestas de fin de año: el exceso puede provocar el 'síndrome del corazón navideño'

Las fiestas de fin de año suelen estar marcadas por abundantes cenas familiares, brindis y celebraciones extendidas. Sin embargo, la comunidad médica advierte sobre el surgimiento del 'síndrome del corazón navideño' (holiday heart syndrome), un fenómeno que vincula directamente los excesos de la época con episodios de arritmias agudas.

¿Qué es el "corazón navideño"?

Descrito inicialmente en la década de los 70, este síndrome se manifiesta principalmente como una fibrilación auricular (arritmia) en personas que pueden ser sanas o tener enfermedades previas. El cuadro aparece tras periodos de consumo excesivo de alcohol y comidas pesadas, presentándose con síntomas como palpitaciones, falta de aire, mareos o dolor en el pecho, según informa el portal especializado La Cardio.

Según investigaciones publicadas en el British Medical Journal, los riesgos cardiovasculares aumentan un 15% en estos días festivos. En personas con hipertensión o diabetes, los cambios abruptos en la rutina pueden descompensar el sistema nervioso y desencadenar crisis graves.

Factores de riesgo en las fiestas

La combinación de ciertos elementos típicos de diciembre puede ser peligrosa para el corazón:

Consumo elevado de alcohol: Los "atracones" o binge drinking son el principal detonante de arritmias.

Dietas ricas en sal y grasas: El exceso de sodio y frituras eleva la presión arterial y afecta a quienes sufren de insuficiencia cardíaca.

Estrés emocional: Las discusiones familiares o la presión por las compras activan hormonas que aumentan la frecuencia cardíaca.

Abandono de medicamentos: Muchos pacientes interrumpen sus tratamientos por viajes o por la creencia de que "un día no hace daño".

Recomendaciones para un brindis seguro

Para disfrutar de las fiestas sin terminar en emergencias, los expertos sugieren mantener el equilibrio:

Moderar el alcohol: Evitar el consumo explosivo en una sola noche. Cuidar las porciones: Optar por platos equilibrados y reducir el uso de sal en las cenas de Navidad y Año Nuevo. No olvidar la medicación: Mantener el horario de los fármacos es vital para la estabilidad cardiovascular. Hidratación y descanso: El sueño irregular y la deshidratación favorecen la aparición de arritmias.

"El corazón siente nuestros excesos antes que nosotros mismos", advierte el Dr. Jorge Landazábal, cardiólogo clínico. "Cuidarlo no significa dejar de disfrutar, sino hacerlo con conciencia y atención a los síntomas".

Ante cualquier señal de alarma como sudoración fría, dolor opresivo en el pecho o palpitaciones intensas, se recomienda buscar atención médica inmediata.

