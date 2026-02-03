Entraron armados a su casa mientras iba al acto escolar: robo en plena mañana en El Alto

Una banda de asaltantes ingresó la mañana del lunes a un domicilio ubicado en la zona Mercedario de El Alto, ciudad de La Paz, mientras los ocupantes se encontraban en la inauguración del Año Escolar.

El hecho fue alertado por un grupo vecinal de WhatsApp, lo que permitió que el propietario del inmueble supiera lo que ocurría en su ausencia.

Los delincuentes sustrajeron equipos de música y computación, con un valor estimado de Bs 15.000, antes de darse a la fuga.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el vehículo en el que los delincuentes huyeron del lugar tras perpetrar el robo.

Según testimonios de vecinos, no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características en la zona. Uno de ellos recordó que hace tres meses hubo un robo similar.

Ante esta situación, se convocará a una reunión vecinal para coordinar acciones de seguridad y prevenir hechos violentos.

