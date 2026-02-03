TEMAS DE HOY:
Policial

Cámaras captan a cajero robando Bs. 5 mil en restaurante de Santa Cruz

El robo ocurrió en un restaurante de comida rápida ubicado en la doble vía, kilómetro 6, zona sur de Santa Cruz – La Guardia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/02/2026 22:23

El trabajador, que desempeñaba funciones de cajero, aprovechó un descuido para sustraer el dinero.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Propietarios de un local de comida rápida ubicado en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz denunciaron que un trabajador que desempeñaba funciones de cajero sustrajo cerca de 5 mil bolivianos producto de la venta del día.

El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia del establecimiento, donde se observa cómo el empleado aprovecha un momento de descuido para llevarse el dinero y darse a la fuga con rumbo desconocido.

Las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya fueron notificadas y se encargarán de investigar el caso para dar con el paradero del sospechoso.

Se pide a la población que, en caso de reconocer al individuo, tome las precauciones necesarias, ya que podría estar involucrado en otras actividades delictivas.

Los propietarios del local, ubicado en la doble vía, kilómetro 6, Santa Cruz – La Guardia, confían en que las autoridades se encarguen del proceso.

 

