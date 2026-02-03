TEMAS DE HOY:
Asesinato Mauricio Aramayo Operativo policial Hijos de expresidente Arce

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Detención preventiva para el entrenador de boxeo por brutal agresión a menor

El imputado se abstuvo de declarar mientras la víctima lucha por su vida en terapia intensiva.

Ximena Rodriguez

02/02/2026 20:49

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un juez cautelar determinó la detención preventiva por 90 días para el entrenador de boxeo implicado en la brutal agresión a un menor de 15 años. La resolución se dictó esta noche, tras identificar riesgos procesales de fuga y obstaculización en el comportamiento del imputado.

El abogado de la víctima, Víctor Pompeyo, señaló que el juez basó su decisión en el delito de omisión dolosa al no detener la agresión.

"El juez ha visto como delito doloso que él tenía el deber de parar esa agresión que estaba recibiendo, no obstante que el muchacho estaba ya desvanecido", explicó el jurista.

La defensa de la familia apelará a la resolución buscando mayor protección, debido a que se validó el lugar de trabajo del agresor. Según Pompeyo, esto representa un peligro latente: "No se ha incorporado el riesgo de peligro eminente para la víctima, en razón de que le han validado el trabajo como entrenador".

El trasfondo del caso revela una negligencia extrema donde el adolescente fue sacado de su hogar sin permiso para enfrentar a adultos, según lo que indica su familia.

Yasmani Núñez, padre del menor, expresó su angustia: "Mi hijo no es un saco de boxeo; ahora tiene el cráneo abierto esperando a que el cerebro desinflame".

Actualmente, el joven permanece en terapia intensiva con un diagnóstico de derrame cerebral tras ser sometido a combates desiguales. El instructor, quien se abstuvo de declarar, enfrenta cargos por lesiones graves y homicidio en grado de tentativa mientras la familia pide solidaridad ciudadana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD