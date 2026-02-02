“Mi hijo no es un saco de boxeo”: El desgarrador pedido de justicia de un padre tras la brutal agresión a menor de 15 años

En el décimo piso del Palacio de Justicia se define hoy el futuro legal de un entrenador de boxeo, principal acusado por las lesiones gravísimas que mantienen a un adolescente de 15 años debatiéndose entre la vida y la muerte. El caso, que ha conmocionado a la ciudad, gira en torno a una presunta negligencia criminal: el menor habría sido obligado a pelear con adultos de mayor peso y experiencia.

Un traslado sin consentimiento y un final trágico

Según la denuncia presentada por la familia, el entrenador sacó al menor de su lugar habitual de entrenamiento y de su domicilio sin contar con el permiso de sus padres o tutores. El joven fue trasladado a un gimnasio distinto, donde presuntamente se lo utilizó como "saco de boxeo" en combates desiguales.

Yasmani Muñoz, padre de la víctima, expresó su dolor y desesperación antes de ingresar a la audiencia cautelar:

"Mi hijo no es un saco de boxeo. El entrenador lo sacó de la casa sin ninguna autorización. Ahora mi hijo tiene el cráneo abierto, tras una operación de emergencia, esperando a que el cerebro desinflame. Pedimos justicia y que este profesor pague por lo que hizo".

Estado de salud crítico: "Queremos que vuelva a hablar"

El reporte médico es devastador. El joven boxeador sufrió un derrame cerebral producto de los golpes recibidos y se encuentra actualmente en la unidad de terapia intensiva de una clínica privada. Los especialistas debieron realizar una intervención quirúrgica mayor para aliviar la presión intracraneal; actualmente, el menor permanece con el cráneo expuesto a la espera de una evolución favorable.

Aunque el padre menciona que el joven ha mostrado "leves reflejos", el daño es profundo. "Solo queremos que se salve, que vuelva a caminar, que nos vuelva a hablar. Es un niño de 15 años con mucho futuro", lamentó Muñoz, quien también apeló a la solidaridad del pueblo cruceño para cubrir los elevados gastos médicos.

La familia Muñoz solicita la colaboración de la ciudadanía para costear la permanencia en terapia intensiva y los medicamentos necesarios para la recuperación del menor.

Imputación y falta de claridad

El instructor se encuentra aprehendido y es investigado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Uno de los puntos más oscuros del caso es el silencio del acusado, quien hasta el momento no ha identificado a las personas con las que el menor peleó ni las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

La familia sostiene que el adolescente fue sometido a un castigo físico desproporcionado, enfrentando a peleadores que no correspondían ni a su edad ni a su categoría de peso.

