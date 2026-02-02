Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 2 de febrero en Bolivia

El mercado cambiario informal en Bolivia cerró la jornada de este lunes 2 de febrero de 2026 con ligeras variaciones al alza en la cotización de venta, consolidando la tendencia de inestabilidad que ha marcado las últimas semanas en el país.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa cerró la noche de este lunes con un precio de 9.11 BOB para la venta y 9.12 BOB para la compra. Estas cifras muestran un movimiento ascendente en comparación con las primeras horas de la mañana, cuando la venta se situaba en 9.09 BOB, mientras que el valor de compra permaneció estático.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que realiza actualizaciones cada 15 minutos, reportó cifras ligeramente superiores al finalizar el día, situando el "dólar blue" en 9.13 BOB para la compra y 9.10 BOB para la venta.

La brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo continúa siendo un punto de atención para la economía nacional.

