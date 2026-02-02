Laura Fernández gana la presidencia de Costa Rica en primera vuelta con el 48,5 %

Tras confirmarse su victoria, Fernández anunció un “cambio profundo e irreversible” para fundar lo que denominó la “tercera república”, y prometió un gobierno de diálogo y conciliación.
La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, la oficialista Laura Fernández, se convirtió en la ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera ronda, en la que obtuvo el un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas.
El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 diputados del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes del Legislativo.
Ninguno de los restantes 18 aspirantes a la presidencia inscritos alcanzó el 5 % de apoyo.
Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la participación de los comicios alcanzó el 69,5 %.
Un «cambio profundo e irreversible» para el paísTras confirmarse su victoria electoral, Fernández anunció en su discurso un «cambio profundo e irreversible» para fundar «la tercera república» y prometió a la oposición que su Gobierno será de «diálogo y conciliación».
En Costa Rica se conoce como segunda república los cambios políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.
Fernández, quien asumirá el cargo el 8 de mayo próximo, no detalló los cambios que quiere impulsar en la «tercera república», pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.
Por su parte, el candidato Álvaro Ramos asumió la derrota y prometió que hará una «oposición constructiva».
«Seremos una oposición constructiva, pero eso no significa que hagan cosas indebidas, en democracia se vale discernir y se vale criticar; y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. (…) La sociedad civil tiene que seguir fuerte y participativa, no caigan en su espíritu de lucha, sigamos trabajando por resolver los problemas todos juntos», expresó.
Así fue la campaña de Laura Fernández
Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como «heredera» del presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.
La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país.
Durante la campaña Fernández prometió establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para combatir el narcotráfico, reformar el Poder Judicial e impulsar la modernización de puertos, aeropuertos y carreteras.
En una sesión solemne, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, solicitó «respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes», e hizo un llamado a la «responsabilidad para frenar la escalada de insultos», que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la «pobreza, la ignorancia y la criminalidad».
¿Cómo ganar las elecciones en la primera vuelta en Costa Rica?Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, sería necesaria una segunda ronda, que estaba prevista para el próximo 5 de abril.
Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos presidenciales y 1.207 aspirantes a los 57 escaños de diputados.
Durante la jornada los candidatos presidenciales acudieron a las urnas acompañados por sus seguidores en medio de un ambiente festivo, e hicieron un llamado a la población a vivir la fiesta democrática del país y a votar en libertad.
