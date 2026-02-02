Laura Fernández gana la presidencia de Costa Rica en primera vuelta con el 48,5 %

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, la oficialista Laura Fernández, se convirtió en la ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera ronda, en la que obtuvo el un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas.

Fernández, una politóloga de 39 años, superó con creces el 40 % de apoyo necesario para ganar en la primera ronda, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 diputados del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes del Legislativo.

Ninguno de los restantes 18 aspirantes a la presidencia inscritos alcanzó el 5 % de apoyo.

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la participación de los comicios alcanzó el 69,5 %.

Un «cambio profundo e irreversible» para el paísTras confirmarse su victoria electoral, Fernández anunció en su discurso un «cambio profundo e irreversible» para fundar «la tercera república» y prometió a la oposición que su Gobierno será de «diálogo y conciliación».

«Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible», expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambios políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.

Fernández, quien asumirá el cargo el 8 de mayo próximo, no detalló los cambios que quiere impulsar en la «tercera república», pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.

Por su parte, el candidato Álvaro Ramos asumió la derrota y prometió que hará una «oposición constructiva».

«Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo. El norte es seguir construyendo esta Costa Rica con tres grandes valores: libertad, oportunidad y una vida digna para todos», afirmó Ramos.

«Seremos una oposición constructiva, pero eso no significa que hagan cosas indebidas, en democracia se vale discernir y se vale criticar; y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. (…) La sociedad civil tiene que seguir fuerte y participativa, no caigan en su espíritu de lucha, sigamos trabajando por resolver los problemas todos juntos», expresó.

Así fue la campaña de Laura Fernández

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como «heredera» del presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país.

Durante la campaña Fernández prometió establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para combatir el narcotráfico, reformar el Poder Judicial e impulsar la modernización de puertos, aeropuertos y carreteras.

En una sesión solemne, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, solicitó «respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes», e hizo un llamado a la «responsabilidad para frenar la escalada de insultos», que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la «pobreza, la ignorancia y la criminalidad».

¿Cómo ganar las elecciones en la primera vuelta en Costa Rica?Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, sería necesaria una segunda ronda, que estaba prevista para el próximo 5 de abril.

En total 3,7 millones de costarricenses estuvieron habilitados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas, en su mayoría, en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y 49 consulados en 42 países.

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos presidenciales y 1.207 aspirantes a los 57 escaños de diputados.

Durante la jornada los candidatos presidenciales acudieron a las urnas acompañados por sus seguidores en medio de un ambiente festivo, e hicieron un llamado a la población a vivir la fiesta democrática del país y a votar en libertad.

