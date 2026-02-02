Tenía 20 años y estudiaba Derecho: joven murió ahogado al salvar a su perro

Un trágico hecho conmocionó a la zona del Plan 3000, en Santa Cruz, donde un joven de 20 años perdió la vida al intentar salvar a su perro que cayó a la laguna La Esperanza.

Según reportes, Daniel Cordero se encontraba en compañía de su pareja y sus mascotas cuando, de manera repentina, su perrito saltó al agua. Al intentar rescatarlo, el joven, que no sabía nadar, cayó a unos seis metros de profundidad en un área con escombros y estructuras de canal, quedando atrapado.

El cuerpo fue recuperado luego de dos días de búsqueda por parte de los bomberos, quienes hicieron un llamado a la población a no utilizar este tipo de lugares para pasear debido al riesgo evidente.

“Esta no es la primera vez que ocurre un accidente aquí”, señalaron. Vecinos informaron que al menos 20 personas han perdido la vida en la laguna y piden su cierre para prevenir nuevas tragedias.

La familia del joven está devastada. Su padre relató que Daniel era estudiante de tercer año de Derecho y, en su tiempo libre, ayudaba a su padre en la albañilería para sostener sus estudios. Era la primera vez que acudía a la laguna.

“Ayer, después de las 10 de la noche, llegamos a la casa y tuvimos que buscarlo por todos lados. Finalmente lo encontramos con su amiga alrededor de las 2 de la mañana”, recordó su progenitor.

Los vecinos y familiares coinciden en que la laguna representa un peligro constante para quienes se acercan a pasear o pescar. La tragedia de Daniel vuelve a poner en evidencia la necesidad de medidas de prevención y control en este lugar.

