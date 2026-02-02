Joven boxeador está en estado crítico y se investiga lo ocurrido en un gimnasio

En Santa Cruz, un joven boxeador de tan solo 15 años se encuentra internado en estado crítico en una clínica privada, luego de sufrir graves lesiones cuya causa aún se encuentra en investigación.

Según relató su padre, el adolescente no presenta una evolución favorable y continúa en terapia intensiva. “Mi hijo está en estado crítico, delicado, no ha evolucionado nada favorable todavía”, manifestó.

La familia asegura que el menor fue trasladado desde su gimnasio habitual en la zona de Los Lotes hasta otro centro de entrenamiento, sin el conocimiento ni consentimiento de sus padres.

Los hechos habrían ocurrido en un gimnasio de la zona norte de la ciudad, por lo que se solicitó oficialmente el acceso a las cámaras de seguridad como parte de la investigación.

“Hay un aprehendido y se espera que haya más. Lo que queremos ver son las cámaras del gimnasio, ahí pasó todo. Yo quiero que se llegue hasta lo último y saber qué le pasó a mi hijo”, reclamó.

Además de la angustia por el estado de salud del adolescente, la familia enfrenta una crítica situación económica. La deuda médica en la clínica donde se encuentra internado supera los 38 mil bolivianos, monto que no ha sido cubierto en su totalidad. A esto se suma el gasto previo por una cirugía de cráneo realizada en otro centro de salud.

“Nadie se ha hecho responsable. La deuda es muy alta y necesitamos ayuda económica”, señaló el papá, quien apeló a la solidaridad de la población.

Para quienes deseen colaborar, la familia habilitó el número 713-78747 para cualquier tipo de ayuda.

“Es un joven con mucho futuro, siempre fue deportista, siempre le gustó el deporte. Sabemos que Santa Cruz es solidaria. Por favor, necesitamos su ayuda”, concluyó.

