Policial

¡Escucharon sus gritos! Anciana de 80 años es abusada sexualmente por dos jóvenes en Cochabamba

Uno de los agresores fue detenido gracias a la rápida intervención de vecinos y trabajadores de la zona. Su cómplice continúa prófugo.

Ligia Portillo

14/10/2025 10:47

Anciana de 80 años es agredida sexualmente por dos jóvenes en Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un aberrante hecho conmocionó a la zona sur de Cochabamba el pasado sábado, cuando una mujer de 80 años fue víctima de violación. El ataque ocurrió en la OTB “Trafalgar” mientras la víctima se dirigía a comprar alimentos para sus mascotas.

Según el relato de la víctima, dos jóvenes de entre 20 y 23 años la siguieron hasta un lote baldío y la obligaron a ingresar, donde la vejaron sexualmente.

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos y a trabajadores de una obra cercana. Gracias a su rápida intervención, lograron capturar a uno de los agresores, mientras que el otro logró escapar. La víctima fue socorrida y posteriormente denunció el hecho ante la Policía.

El agresor detenido se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su audiencia cautelar, mientras continúan las labores para dar con el paradero de su cómplice.

Autoridades y vecinos expresaron su indignación por el hecho y hacen un llamado a reforzar la seguridad en la zona.

 

 

