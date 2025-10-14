Uno de los agresores fue detenido gracias a la rápida intervención de vecinos y trabajadores de la zona. Su cómplice continúa prófugo.
14/10/2025 10:47
Escuchar esta nota
Un aberrante hecho conmocionó a la zona sur de Cochabamba el pasado sábado, cuando una mujer de 80 años fue víctima de violación. El ataque ocurrió en la OTB “Trafalgar” mientras la víctima se dirigía a comprar alimentos para sus mascotas.
Según el relato de la víctima, dos jóvenes de entre 20 y 23 años la siguieron hasta un lote baldío y la obligaron a ingresar, donde la vejaron sexualmente.
Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos y a trabajadores de una obra cercana. Gracias a su rápida intervención, lograron capturar a uno de los agresores, mientras que el otro logró escapar. La víctima fue socorrida y posteriormente denunció el hecho ante la Policía.
El agresor detenido se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su audiencia cautelar, mientras continúan las labores para dar con el paradero de su cómplice.
Autoridades y vecinos expresaron su indignación por el hecho y hacen un llamado a reforzar la seguridad en la zona.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00