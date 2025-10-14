Así luce Colomi: Transporte Libre paraliza la carretera al oriente del país

El departamento amaneció con carreteras cerradas, largas filas de vehículos varados y pasajeros caminando entre los puntos de bloqueo. El Transporte Libre desplegó motorizados en distintas rutas del departamento y paralizó completamente la transitabilidad en zonas como el Valle Alto, Parotani, Colomi, San Jacinto y el Trópico.

Las imágenes desde el lugar muestran decenas de vehículos atravesados en la vía. La medida, aseguran los transportistas, surge como una respuesta al “cansancio” por la falta de combustible, la venta anticipada del SOAT y la ausencia de otras aseguradoras además de Univida.

En contacto con Red Uno, Rido Acosta, dirigente del sector en Colomi, pidió disculpas a la población, pero justificó la medida de presión: “Estamos cansados de que el Gobierno no nos atienda. No hay combustible y Univida nos da un trato inaceptable. Queremos que existan más aseguradoras, como antes, cuando podíamos elegir y nos trataban mejor”, expresó.

Acosta aseguró que el bloqueo fue definido en un ampliado departamental y negó que tenga algún tinte político: “No estamos con ninguno de los dos candidatos. Esta es una decisión del transporte, porque nuestras necesidades ya rebasaron la paciencia”, dijo.

El dirigente también afirmó que el alza en los repuestos —que, según señaló, subieron hasta un 50%— y la afectación al sector agropecuario, son parte de las causas que empujaron al sector a movilizarse.

Mientras tanto, la Terminal de Buses de Cochabamba suspendieron las salidas hacia el oriente, occidente y sur del país. Los pasajeros deben hacer transbordos o caminar varios kilómetros para llegar a su destino.

La medida de presión, que se mantiene desde las primeras horas de la jornada, deja a Cochabamba nuevamente aislada del resto del país, en medio de una creciente tensión social a pocos días de las elecciones.

