"Nos estudió bien": Detienen a ladrón que robó pinturas y alambres de una ferretería en Santa Cruz

La Policía aprehendió a un hombre acusado de haber robado de forma sistemática mercadería de una ferretería ubicada en la Avenida Cumavi. Según la víctima, el antisocial estuvo rondando el negocio durante un mes, llevándose productos de alto valor de manera gradual.

Casimiro Lizarazu, propietario afectado, explicó que el sujeto fue capturado este lunes luego de que regresara al lugar para cometer un nuevo robo, siendo inmediatamente reconocido.

"Casi todos los días venía por la ferretería, daba vueltas y vueltas. Entonces, él todos los días se estaba llevando pintura en baldes", declaró Lizarazu.

Robos planificados y pérdida cuantiosa

La víctima detalló que, gracias a las cámaras de seguridad, pudieron confirmar el modus operandi del ladrón, quien "estudiaba" el movimiento del personal antes de actuar.

"Pillamos con las cámaras todo lo que hacía él, todos los días venía y todos los días se llevaba baldes de pintura de 18 litros. Él nos estudiaba bien, se paraba media hora o una hora y veía qué hacemos nosotros. Yo a veces atendía al cliente y me distraía, y él aprovechaba ese momento oportuno para entrar a mi depósito y sacar baldes", precisó Lizarazu.

El inventario posterior a la captura reveló que el daño económico es significativo. El denunciante estima que el robo acumulado asciende a aproximadamente 5.000 bolivianos.

"Hasta ahora, revisé las cámaras, son seis (baldes de pintura de 18 litros) y un rollo de alambre galvanizado de 50 kilos", detalló el ferretero.

El aprehendido fue trasladado a celdas policiales. En su declaración preliminar, admitió haber vendido las pinturas sustraídas. La víctima aguarda que el sujeto sea puesto ante un juez cautelar para que responda por los delitos cometidos.

