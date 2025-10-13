“Se dará cumplimiento a la orden”: Policía activa búsqueda del presidente de YPFB

Autoridades nacionales informaron que se desconoce el paradero del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público. La Policía realiza operativos para dar con su ubicación en el territorio nacional.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, indicó que aún no se tiene información precisa sobre dónde podría encontrarse el ejecutivo estatal, pero aseguró que se lleva adelante una investigación exhaustiva. Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), general Walter Sossa, afirmó que la institución cumplirá con el mandato judicial.

“Estamos realizando la búsqueda de todas las personas que tienen orden de aprehensión, entre ellas el señor Dorgathen, y, por supuesto, vamos a dar cumplimiento a todas las disposiciones emitidas por la autoridad competente”, manifestó Sossa.

El jefe policial agregó que los trabajos de investigación y coordinación se ejecutan a nivel nacional.

La semana pasada, la Fiscalía Departamental de Tarija emitió la orden de aprehensión contra Dorgathen, acusado de un presunto daño económico al Estado superior a 14 millones de dólares, dentro de una investigación por contrabando agravado.

