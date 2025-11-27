TEMAS DE HOY:
Conmoción en El Alto: hallan muerta a Yarlin y su enamorado es el principal sospechoso

La Fiscalía confirmó que el principal sospechoso, pareja de la joven desaparecida y hallada muerta en Villa Exaltación, fue capturado y es investigado por feminicidio, al ser la ultima persona que se contactó con ella.

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 21:21

Foto: Red Uno Archivo.
El Alto

El fiscal de materia, Manuel Uzeda, informó este jueves sobre el hallazgo del cuerpo de Yarlin, la joven de 19 años, quien había sido reportada como desaparecida en El Alto desde el pasado 19 de noviembre.

Tras el descubrimiento del cuerpo, la investigación tomó un nuevo rumbo y ahora la pareja de la víctima ya aprehendida es investigada por el delito de feminicidio.

Uzeda señaló que el cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizará la autopsia médico legal que permitirá esclarecer las circunstancias de su muerte.

“Se van a realizar los actos investigativos pertinentes, toda vez que se va a remitir el cuerpo al especialista médico forense para que se realice la autopsia médico legal”, indicó el fiscal.

El enamorado habría sido la última persona en tener contacto con Yarlin, fue aprehendido luego de activarse la búsqueda por su desaparición. En un inicio, la investigación se abrió por el delito de trata y tráfico, pero tras el hallazgo del cuerpo, la tipificación cambia a feminicidio, confirmó Uzeda.

“La hipótesis inicial era que, al haber tenido el último contacto con su pareja, este había podido asumir alguna otra situación o mantenerla escondida en algún lugar. Se van a reevaluar los elementos de convicción y se hará la autopsia legal para establecer alguna otra circunstancia”, explicó.

La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad del sospechoso y esclarecer completamente el hecho que ha conmocionado.

 

 

