Revelan la autopsia de Silvia, la mujer hallada con signos de violencia en El Alto

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, coronel Mirko Sokol, brindó detalles este jueves de los resultados de la autopsia realizada a la mujer que fue hallada sin vida, el pasado lunes tirada en una calle de la zona Mariscal Sucre B, en la ciudad de El Alto.

La autoridad reveló que Silvia murió por asfixia mecánica y que dejó cinco hijos menores de edad en la orfandad.

“La autopsia dice que la causa de muerte es anoxia por compresión cervical, asfixia mecánica por estrangulamiento”, manifestó Sokol.

Así mismo, el jefe policial, señaló que producto de las investigaciones, se procedió a la aprehensión del concubino de la mujer, para recabar su declaración.

El hecho causó profundo dolor y consternación, ya que la mujer deja a cinco niños en orfandad, ahora las autoridades buscarán determinar si los menores se quedarán al resguardo de la familia ampliada, para que puedan cuidarlos.

El caso se encuentra en investigación.

